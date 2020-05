Gibiate: nuovo trailer e data d'uscita per l'anime dal character designer di Final Fantasy

Gibiate, il nuovo anime shonen di Yoshitaka Amano e Naoki Serizawa, si è recentemente mostrato in un nuovo trailer ufficiale, svelando persino mese d'uscita e tante altre informazioni. Tra le novità, lo studio ha confermato che non ci saranno ritardi a causa dell'epidemia Coronavirus.

Sempre a proposito della pandemia, il sito ufficiale ha poi pubblicato un comunicato stampa affermando che il profitto totale derivante dalla vendita dell'Ending theme della serie Endless ~Across the Time~, sarà donato in beneficienza per combattere il COVID-19. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al PV e ascoltare la traccia, composta da Maki Ohguro.

Vi ricordiamo che Gibiate fu rivelato per la prima volta durante l'Anime Expo 2019, e che la sinossi recita quanto segue: "2030, Giappone. Un pericoloso virus chiamato "Gibier" si è ormai sparso per tutto il mondo. Una volta infettati, i pazienti diventano dei pericolosi mostri, e la loro forma cambia a seconda dell’età, del sesso e nazionalità di provenienza. Un giorno, un samurai e uno shinobi provenienti dell’epoca Edo fanno la loro comparsa tra le rovine post-apocalittiche della società giapponese, dopo aver affrontato un lungo viaggio nel tempo. I due uniranno le proprie forza con un dottore per riuscire a salvare la razza umana". L'anime debutterà in Giappone nel mese di luglio 2020.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!