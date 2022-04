Gigant: un cosplay di Papiko, la protagonista del manga dalle doti particolari

Hiroya Oku è un mangaka molto famoso per diverse serie. Inizialmente lavorò su alcuni hentai, ma è con Gantz che riscosse un notevole successo. Archiviato questo manga apocalittico con alieni e armi fantascientifiche, si concentrò su Inu Yashiki e poi su Gigant nel 2019.

Anche stavolta, l'autore inserisce normali scene di vita quotidiana e alieni, con una lotta importante tra Terra e spazio e tanti strumenti fantascientifici e misteri a fare da contorno. La protagonista anche stavolta è atipica: dopo il vecchietto di Inu Yashiki, ci sono un wannabe regista e la pornostar Papiko, molto ammirata per il suo fisico. In Gigant saranno loro due a essere sempre nel pieno della scena.

Ormai Gigant si è concluso ma c'è ancora qualche appassionato che spera in un anime. Intanto, la cosplayer Puutin ha deciso di dare vita alla protagonista dell'ultima storia di Hiroya Oku. In alcune foto caricate su Instagram presenta il suo cosplay della pornostar Papiko con i capelli rosa, la solita maglietta bianca con il riquadro rosso UMIQLO, brand che fa il verso al più famoso UNIQLO, e un paio di pantaloncini di jeans estremamente corti. Non mancano anche dettagli all'apparenza piccoli come il neo vicino la bocca e il dispositivo sul polso, che segnano l'ingresso in questa ennesima battaglia futuristica.