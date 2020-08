Gigant: il manga dell'autore di Gantz è già entrato nell'arco finale

Dopo la lunga avventura con Gantz, il manga che sicuramente l'ha reso celebre, Hiroya Oku è tornato con una nuova storia con la parentesi Inuyashiki. Al termine di questa non si è però fermato, debuttando su Big Comic Superior di Shogakukan con il manga Gigant.

Iniziato nel 2017, Gigant segue la storia di Rei Yokoyamada e la sua fissa per la pornostar Papico, una ragazza dai capelli rosa e il seno enorme. Per alcuni eventi fortuiti, Rei entrerà in contatto con Papico e ne diventerà anche il ragazzo, ma la vena fantascientifica di Oku si impossesserà dell'opera per portarci a scenari simili a quelli visti in Gantz e Inuyashiki.

Dopo tre anni di pubblicazione, Hiroya Oku ha annunciato personalmente che Gigant è entrato nell'arco finale della sua storia. Ciò porterebbe il manga molto simile alla durata di Inuyashiki piuttosto che a quella di Gantz, che durò più del triplo. Il mangaka non resterebbe senza lavori nonostante questa conclusione, considerato che è tornato a lavorare sul mondo della sfera nera di recente su Young Jump, pubblicando mensilmente Gantz:E insieme al collaboratore Jin Kagetsu che fa da disegnatore. Gigant invece è un manga scritto e disegnato dal solo Oku. Avete inoltre ammirato il procace cosplay di Papico di Kaho Shibuya?