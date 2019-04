Gigant, svelata la data d'uscita del nuovo manga di Hiroya Oku

Il primo volume di Gigant, firmato da Hiroya Oku, autore già di Inuyashiki e Gantz, arriverà il 29 agosto 2019 in Francia, come annunciato dalle edizioni Ki-oon. Non ci sono ancora dettagli sulla possibile pubblicazione anche al di qua delle Alpi o nei restanti paesi europei.

Gigant, manga pubblicato in Giappone dal 2018, è un seinen che gira intorno alla storia di Rei, un appassionato di cinema che vive le sue giornate al liceo esclusivamente per parlare di film con i compagni di classe e per organizzare progetti annessi alla sua grande passione. La sua attrice preferita, però, è Papico, una porno-star, della quale possiede tutti i video, che conserva in grande segreto. Una notte, però, i due si incontrano e danno vita a una improbabile amicizia che condurrà Rei a degli eventi ben più grandi di quanto potesse pensare.



Attualmente in Giappone il manga è arrivato alla pubblicazione del suo terzo volume e dopo l'annuncio della pubblicazione in Francia attendiamo novità anche per quella italiana ed eventualmente per una trasposizione anime, nonostante per il momento i commenti della community francese non siano eccessivamente entusiasti dell'arrivo di Gigant sul mercato occidentale.