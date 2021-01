Il gigante colossale: storia e poteri del mostruoso essere de L'Attacco dei Giganti

Il mondo de L'Attacco dei Giganti è molto simile al nostro. Ambientato in un periodo apparentemente ispirato al medioevo della Terra reale, c'è una differenza però non di poco: la presenza dei giganti. Queste creature si sono mostrate in varie forme e dimensioni durante la serie, ma ci sono alcuni di questi che sono unici e speciali.

I Nove Giganti de L'Attacco dei Giganti sono umani che riescono a controllare un potere unico e che varia da portatore a portatore. Tra i nove, quello che ha portato più devastazione ed è difficile da affrontare è il Gigante Colossale, il primissimo di questi speciali ad essere presentato in L'Attacco dei Giganti.

Apparso nel primissimo capitolo del manga, questo è un gigante alto ben 60 metri, quindi molto di più di un gigante normale che al massimo arriva a 15 metri, e molto più alto delle mura di 50 metri che circondavano l'umanità. Il corpo del colossale è quindi enorme e non è velocissimo, ma la sua stazza gli permette di creare una grossa devastazione.

In particolare, questa può essere abbinata a una trasformazione particolare. Infatti, se usata a dovere, la trasformazione diventa esplosiva e con un impatto devastante sul territorio circostante. Come ogni gigante, può emettere vapore: tuttavia data la sua massa, il vapore emesso è molto di più e di conseguenza può essere usato come arma per rendere impossibile ai nemici avvicinarsi a causa del calore.

Il gigante colossale è apparso per l'appunto fin dall'inizio della serie. All'epoca, il suo portatore era Bertholt Hoover che ne mantiene il possesso finché non sarà sconfitto da Armin ed Eren alla battaglia di Shiganshina. Dopo quell'evento sarà proprio Armin ad entrare in possesso del dio della distruzione de L'Attacco dei Giganti. Il soldato biondo lo userà poi solo svariate volte, una durante l'assalto a Liberio, e poi in passato per distruggere alcune flotte marleyane.

Il gigante colossale è quindi uno dei giganti più forti de L'Attacco dei Giganti.