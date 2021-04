Il Gigante Fondatore: storia e poteri del mostro de L'Attacco dei Giganti

Il mondo de L'Attacco dei Giganti è molto diverso dal nostro, in particolare per la presenza dei giganti. Queste creature strane che ricalcano la fisionomia umana ma con un'altezza sproporzionata e tratti esagerati hanno tormentato per secoli l'umanità all'interno delle mura. Tra queste creature ci sono i nove giganti dalle capacità particolari.

Il gigante più potente e che per anni è stato tramandato nella famiglia reale è il Gigante Fondatore (始祖の巨人 Shiso no Kyojin). Come rivela il nome, è stato il primo dei giganti ad apparire nel mondo de L'Attacco dei Giganti e ha in dote poteri unici. Il suo urlo è capace di controllare gli altri giganti puri e di modificare o alterare le memorie e la composizione del corpo dei sudditi di Ymir. Secondo la Società di Ricerca dei Giganti di Marley, il potere del Gigante Fondatore può unire tutti i sudditi di Ymir in un mondo alternativo chiamato "Sentieri" con un potere che a Marley viene definito "Coordinata".

Il fisico del gigante generato dal suo possessore può variare, come visto in vari casi durante la serie. Queste caratteristiche rendono il Gigante Fondatore tra le creature più forti di questo mondo. Per sfruttare appieno questi poteri è tuttavia necessario essere a contatto con una persona di sangue reale, ma se la persona in possesso di questo sangue e li potere del Gigante Fondatore si uniscono in un solo corpo, le volontà dell'individuo vengono sovrascritte e vengono allineate a quelle di Carl Fritz a causa del Patto di Non Belligeranza.

Inizialmente il Gigante Fondatore era in possesso di Ymir Fritz, la fondatrice, ed è passato di figlio in figlio fino ad arrivare a Carl Fritz, creatore del patto. Da qui è arrivato alla linea reale del casato Reiss, passando prima a Uri e poi a Frieda. Quest'ultima perderà lo scontro con Grisha Jaeger, che la divorerà e otterrà quindi il potere del Gigante Fondatore. Infine, Grisha passerà il suo potere a Eren, protagonista de L'Attacco dei Giganti.