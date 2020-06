Un gigantesco meteorite illumina i cieli dell'Australia, i fan DC: 'È Lanterna Verde!'

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno 2020, una gigantesca palla di fuoco di colore verde ha illuminato i cieli dell'Australia, spaventando non poco i suoi abitanti. Il meteorite ha affascinato e stupito milioni di persone sparse in tutto il mondo, ma ha anche scatenato, ovviamente, l'ilarità di molti fan di DC Comics.

I video infatti, registrati principalmente dai cittadini residenti nel sud est dell'isola, sembrano mostrare il volo del supereroe Lanterna Verde, spesso ritratto in maniera simile dagli autori Martin Nodell e Bill Finger. The Weather Network, il sito di origine canadese incentrato sui fenomeni atmosferici, è stato uno dei primi a riportare la notizia, e come potete vedere in calce gli appassionati non hanno perso l'occasione per scherzare un po'.

La palla di fuoco fortunatamente è passata a debita distanza dal nostro Pianeta e non ha causato danni di alcun tipo. Secondo l'astrofisico Bill Tucker, il meteorite in questione sarebbe un frammento staccatosi da un asteoride vicino, ed il colore blu/verde dovrebbe essere dato dal surriscaldamento delle parti in ferro-nichel causato dall'enorme velocità.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Sempre per rimanere in tema poi, vi ricordiamo che Lanterna Verde ha da poco compiuto 80 anni e che un Volume speciale è stato pubblicato nel mese di maggio.