I giganti in mutandoni e costume nelle censure de L'Attacco dei Giganti in Malesia

L'Attacco dei Giganti non è certo il manga più tranquillo esistente, con Hajime Isayama che non si è trattenuto quando doveva inscenare morti e mutilazioni. Tra smembramenti, schiacciamenti, spappolamenti e altro ancora, L'Attacco dei Giganti si è beccato censure nell'anime e non solo.

La versione del manga de L'Attacco dei Giganti della Malesia però ha deciso di celare ben altro. I personaggi come Eren, una volta trasformati, assumono la forma di creature rozze e nude, anche se senza genitali in vista. Eppure gli editori hanno deciso di non mettere in mostra quelle parti, dotando i giganti di costumini, boxer e slip di vario genere. La cosa non ha evitato naturalmente di far ridere gli utenti internazionali che hanno scovato tutte le immagini con i giganti di questo genere.

Nel post in basso è presente il link dove vedere Annie in costume intero, che copre dal seno in giù, Eren con un paio di boxer, così come i giganti volanti usati per l'assedio di Marley al forte Slava. Probabilmente però il pezzo forte sono le mutandine a fiori che i censori hanno fatto indossare a Pieck Finger in versione Gigante Carro, uno stile notevolmente diverso rispetto ai precedenti che quantomeno si limitavano a delle ombre nere. Anche il gigante Mascella si dota di un paio di slip nella stessa inquadratura, ma quantomeno sono a tinta unica e sono meno ridicole di quelle dell'alleata.

Da poco è stato pubblicato il blu ray senza censura de L'Attacco dei Giganti 4 parte 1, regalando così agli spettatori un prodotto più fedele all'originale.