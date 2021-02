I giganti speciali in otto spettacolari dipinti a tema L'Attacco dei Giganti

Le immagini del manga de L'Attacco dei Giganti sono note per essere sporche e graffianti. I protagonisti si sono mossi in questo mondo brutale accompagnati quindi da uno stile sì grezzo ma anche estremamente efficace. Col tempo questo modo di disegnare di Hajime Isayama si è indubbiamente raffinato e migliorato fino a oggi.

C'è però chi ha voluto basarsi proprio sui personaggi de L'Attacco dei Giganti e reinterpretarli a modo proprio, con uno stile artistico completamente diverso. È ciò che ha fatto il fan e pittore Shimhaq98 che su Reddit, pochi giorni fa, ha condiviso otto illustrazioni dipinte dedicandole ad alcuni dei Nove Giganti speciali del mondo di Attack on Titan.

In basso, nella galleria presente sul social, si possono vedere il Gigante Corazzato di Reiner Braun, il Gigante d'Attacco di Eren Jaeger, il Gigante Bestia di Zeke e tutti gli altri che ormai abbiamo visto anche grazie all'anime con la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, escludendo però il Gigante Fondatore che abbiamo visto in passato brevemente solo nelle mani di Frieda Reiss.

Con un tono molto grigio e colori spenti che aumentano la sensazione di morte, questi otto dipinti hanno riscosso un ottimo successo su Reddit. Il risultato è davvero d'alto livello, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.