Quanti giganti ha ucciso Levi? L'arma più forte dei protagonisti de L'Attacco dei Giganti

La Legione Esplorativa è formata da persone che sono decisi a sacrificare la propria vita per scoprire la verità sui giganti. Ma per fermare queste immonde creature mangiauomini che li hanno afflitti dall'inizio della storia de L'Attacco dei Giganti è anche necessario essere ben addestrati per ucciderli.

In tantissimi muoiono senza uccidere neanche un gigante, qualcuno riesce ad affettarne una decina o una dozzina prima di morire. E poi c'è Levi Ackerman, il guerriero più forte dell'umanità che ha dato più volte prova della sua forza in L'Attacco dei Giganti. Levi ha una lunga storia e si è dato da fare al fianco di Erwin Smith e degli altri della Legione Esplorativa per uccidere queste creature.

Ma quanti giganti ha ucciso Levi Ackerman? Il conto è stato ufficializzato da Hajime Isayama e poi consolidato con le uccisioni che abbiamo visto nel corso dei capitoli de L'Attacco dei Giganti. Dalla sua prima uccisione fino alle ultime apparizioni, sappiamo che Levi Ackerman ha ucciso ben 33 giganti in singolo, mentre uno è stato ucciso in gruppo durante lo spin-off L'Attacco dei Giganti: Birth of Levi. Di conseguenza in totale Levi ha portato alla morte di ben 34 giganti.

Con la serie ancora in corso, nonostante gli stravolgimenti post timeskip, questo numero però potrebbe ancora crescere e servirà la conferma dell'autore Hajime Isayama per sapere alla fine della storia quanti giganti avrà ucciso. Sapevate invece come si pronuncia correttamente il nome di Levi Ackerman?