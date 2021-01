Quanti giganti ha ucciso Mikasa Ackerman in L'Attacco dei Giganti finora?

Ci sono tanti personaggi che si sono dati da fare nel mondo de L'Attacco dei Giganti per portare alla luce la verità sui mostri mangiauomini che hanno messo in crisi più volte le persone che vivono tra le mura. Tra i soldati che hanno fatto parte della Legione, molti sono morti; in pochi sono riusciti a vivere e affermarsi come uccisori di giganti.

Chi ha la nomea di arma più forte dell'umanità è Levi Ackerman, punta di diamante della Legione Esplorativa e che sia nel manga che nell'anime de L'Attacco dei Giganti si è messo più volte in mostra con le sue capacità sovrumane. Ma allo stesso clan appartiene anche la protagonista femminile della storia e compagna di lunga data di Eren, ovvero Mikasa.

Anche lei, anche se più giovane, ha dato prova di capacità fuori dal comune, probabilmente legate al potere insito nel suo sangue. Ma quanti giganti ha ucciso Mikasa in L'Attacco dei Giganti? Il conteggio ovviamente si limita a quello che vediamo nella serie e, contando le vittime della Ackerman fino al capitolo 124, si ottiene un numero di 11 giganti uccisi in singolo e 1 in squadra. Il totale è quindi di almeno 12 giganti uccisi.

Naturalmente il valore potrebbe essere molto più alto considerato che tanti giganti sono stati uccisi fuori dalle scene. Con L'Attacco dei Giganti che finirà presto, questo numero però difficilmente si alzerà di molto.