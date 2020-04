Gine, la madre di Goku, appare in uno splendido cosplay di una fan di Dragon Ball Super

Le origini di Goku sono state avvolte nel mistero per grandissima parte del manga e anime di Dragon Ball. Solo durante la famosa saga dei saiyan sono emerse ulteriori informazioni sul passato del protagonista, poi approfondite ulteriormente con la saga di Freezer. Una piccola parte è stata mostrata anche in Dragon Ball Super: Broly.

Con le scene aggiunte nel lungometraggio di Dragon Ball Super abbiamo potuto fare la conoscenza di Gine, moglie di Bardack e quindi madre di Goku. Insieme al retcon sul lancio della navicella che porterà Goku sulla Terra, possiamo quindi ammirare per la prima volta la madre del protagonista.

Quella donna morta nell'esplosione del pianeta Vegeta ora riceve un cosplay dedicato. La cosplayer Emily Rexz, che negli scorsi giorni si era già prodigata in un sensuale cosplay di Midnight di My Hero Academia, ha deciso di vestire i panni della donna apparsa in Dragon Ball Super: Broly. In calce vediamo la foto proveniente dall'account Instagram della ragazza: partendo dai capelli indomabili, il vestito ricalca il classico costume da sayan. L'armatura scelta ricade su quella senza spalline e solo sulle bretelle, mentre si può notare come Emily Rexz sia riuscita a realizzare anche la coda che viene mostrata sia alla classica maniera avvolta intorno alla vita che libera.

Cosa ne pensate di questo cosplay di Dragon Ball Super ad opera di Emily Rexz? In Italia è approdato da poche settimane il romanzo tratto da Dragon Ball Super: Broly.