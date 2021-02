Gintama: dopo anni, rivelata finalmente l'età esatta di Gintoki

La serializzazione di Gintama è proseguita tra le pagine di Weekly Shonen Jump per ben 15 anni e 704 capitoli pubblicati. Eppure, in tutto questo tempo, l'autore non ha mai rivelato espressamente un dettaglio quanto interessante ma apparentemente insignificante: l'età del protagonista dell'opera, Gintoki.

Tutto ciò che ruota attorno a Gintama tende a trasformarsi in qualcosa di esilarante, vi basti pensare che l'editor si è persino messo a contare quante volte i personaggi urlano "Hey" all'interno del manga. L'autore non manca inoltre di essere partecipe all'interno dell'anime attraverso la formula di cameo, l'ultimo dei quali all'interno di Gintama: The Final Movie.

In tutti questi anni, Sorachi non ha mai svelato l'età esatta del protagonista, limitandosi a rispondere ad un vecchio Q&A con un un generico "sulla ventina". In rete ci sono diverse teorie a riguardo, ma fino ad ora l'ipotesi più accreditata affidava a Gintoki un'età tra i 25 e 26 anni all'inizio della storia. Kohei Onishi, redattore capo di Weekly Shonen Jump ed ex editor del manga, in occasione di un evento speciale nella giornata di ieri, ha deciso di sciogliere le riserve sul misterioso enigma:

"Dato che i lettori potrebbero essere interessati a questa curiosità, anche se mi è stato detto di non rivelarlo mai, ho deciso che lo rivelerò adesso che siamo arrivati ​​alla fine: sì, all'epoca aveva 27 anni [29, dopo il time-skip]."

E voi, invece, avevate indovinato la sua età esatta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.