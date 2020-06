Gintama: annunciato un nuovo progetto anime per il 2021

Tra le opere della precedente generazione di Weekly Shonen Jump, Gintama detiene sicuramente un posto d'onore tra le pagine dell'iconica rivista di Shueisha. La geniale opera di Hideaki Sorachi, infatti, ne è valsa una lunga serializzazione e numerosi progetti televisivi, alcuni dei quali in dirittura d'arrivo.

Questa popolarità ne è valsa sopratutto in termini economici, in quanto il franchise è uno dei più redditizi del panorama shonen. La serie originale curata dal sensei si avvicina al suo primo anniversario dal finale, arrivato nel luglio 2019 dopo ben 16 anni di onorato servizio. Ad ogni modo, i fan stanno ancora aspettando novità in merito all'ultimo film di Gintama, lungometraggio annunciato lo scorso dicembre. Da allora, infatti, la produzione ha riservato notizie con il contagocce.

Pare che comunque l'attesa sia destinata a finire, in quanto nella notte è stato annunciato un nuovo speciale progetto animato. L'anime speciale sarà trasmesso sull'emittente dTV nei primi mesi del 2021 e si collegherà direttamente al terzo film del franchise. A tal proposito, potete dare una prima occhiata alla pellicola attraverso la nuova locandina promozionale.

Non è stato rivelato molto altro in merito al progetto, ma vi suggeriamo di restare sintonizzati per non perdervi le ultime novità sull'esilarante mondo di Gintama. E voi, invece, cosa vi aspettate per questo speciale televisivo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.