Gintama: annunciato un nuovo special in arrivo il prossimo 15 gennaio

Dopo ben 16 anni di pubblicazione e 77 volumi, la serie creata da Hideaki Sorachi, Gntama si prepara all'uscita nelle sale dell'ultima pellicola, annunciata lo scorso anno, prima della conclusione del manga, e prevista per l'8 gennaio 2021. Per celebrare la fine di una serie così importante è stato annunciato anche uno speciale televisivo.

A confermare la pubblicazione di questo omaggio all'anime di Gintama è stata la stessa Warner Bros. Japan, tramite il breve video che trovate nel post in calce alla notizia. Lo speciale in questione arriverà il 15 gennaio, ad una settimana di distanza dal lancio del film Gintama: The Final Movie, al quale si legherà direttamente. Considerate le poche informazioni mostrate nella clip, in cui non si vedono praticamente frame o immagini tratti dall'episodio, sentiamo lo stesso Gintoki lamentarsi.

Purtroppo non sono state confermate date d'uscita del film al di fuori del Giappone, ma sappiamo che la pellicola andrà ad adattare gli ultimi eventi contenuti nel manga, aggiungendo anche scene inedite e create appositamente per la trasposizione animata, che si è mostrata nel fantastico e frenetico trailer pubblicato nel mese di ottobre.

Ricordiamo che anche l'autore, Hideaki Sorachi, ha detto addio alla serie con un'illustrazione di tutti i protagonisti, e vi lasciamo alla locandina promozionale del film.