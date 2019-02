Gintama, arriva il nuovo capitolo su Jump GIGA, è anche l'ultimo?

Vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi di come il famosissimo manga di Hideaki Sorachi, Gintama, sia ormai giunto alle ultime battute della sua lunghissima storia. Dopo 15 anni di pubblicazione arriva il nuovo volume del Jump GIGA, che dovrebbe segnare la conclusione delle avventure degli Yorozuya guidati da Gintoki.

Negli ultimi giorni alcuni fan avevano sollevato dubbi su una possibile fine di Gintama nel capitolo 701 a causa dello spostamento del volume 77, già annunciato come l'ultimo, da aprile a una data non meglio definita. Ora, grazie agli spoiler di Your Anime Guy, possiamo dare uno sguardo alla copertina del volume 3 di Jump GIGA e alla pagina a colori d'apertura dedicata a Gintama.

L'atmosfera che avvolge entrambe le illustrazioni a colori è proprio da finale della serie. In copertina campeggiano i tre personaggi principali Gintoki, Kagura e Shinpachi, insieme agli altri coprotagonisti più importanti, e al centro campeggiano i kanji di "kanketsu", ovvero "completamento". Allo stesso modo, la pagina a colori d'apertura della rivista vede tutti i personaggi con un sorriso che sembra preannunciare l'ultimo saluto.

In attesa delle informazioni definitive, godetevi le due illustrazioni di Gintama che potete trovare nei tweet in calce alla notizia.