Gintama: arriva il nuovo capitolo su Jump GIGA insieme a una nuova parodia

I fan non sanno mai cosa aspettarsi quando si parla di Hideaki Sorachi e il suo Gintama. Il gorilla, così chiamato affettuosamente dai suoi fan, anche a causa delle immagini usate dal mangaka, ha più volte preso in giro i propri lettori grazie alla natura comica del suo manga. Che ora cerca di calarsi in altre vesti col nuovo capitolo.

Arrivato sulla nuova rivista Jump GIGA per l'ultima fase della storia, Gintama ha deciso di esordire sulle nuove pagine con un capitolo che ricalca Dragon Ball, con tanto di stile di disegno identico a quello di Toriyama. Col secondo capitolo, però, Hideaki Sorachi ha deciso di omaggiare un altro manga popolarissimo nel panorama giapponese: Prince of Tennis.

L'opera portata in Italia da Planet Manga si becca quindi una citazione nella nuova pagina a colori di Gintama in quello che dovrebbe essere il penultimo capitolo della sua lunghissima serializzazione. Ormai la tensione è alta per scoprire come si concluderà la storia, e anche per questo la Shueisha ha deciso di dedicare le tre copertine consecutive della rivista alla famosissima serie, in Italia per Star Comics. In calce potete vedere per l'appunto la nuova cover, le pagine a colori e la preview del prossimo numero, quella che dovrebbe contenere l'ultimo capitolo della serie. Chissà se riserverà una citazione anche lì.