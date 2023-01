Gintama arriva su Prime Video in italiano: dettagli e data dell'appuntamento

In pochi non hanno mai sentito parlare di Gintama, una delle serie più iconiche di sempre di Weekly Shonen Jump nonché un'opera di genere comedy che ha fatto da scuola a moltissimi titoli dell'attuale generazione. Il successo della saga, tuttavia, è in parte merito dell'adattamento animato curato da studio Sunrise.

L'anime di Gintama ci ha già salutati in Giappone, mentre per quanto riguarda la distribuzione in Italia qualcosa ha iniziato a muoversi solo recentemente. Nelle scorse ore, infatti, hanno iniziato a trapelare dettagli in merito al gioiellino di Hideaki Sorachi nel Bel Paese.

Dopo anni di attesa, dunque, è stato annunciato che i primi 99 episodi arriveranno su Amazon Prime Video molto presto, per l'esattezza il prossimo 17 febbraio. Ma non sarà l'unico titolo ad arricchire il catalogo di Amazon visto che il colosso ha previsto nella stessa data anche l'uscita di Gintama The Movie: A New Translation -Capitolo di Benizakura-.

Per quanto riguarda gli episodi che non erano stati ancora doppiati questi verranno recuperati con un nuovo cast di cui ancora non si hanno dettagli. Non ci resta dunque che attendere una manciata di settimane per rivedere Gintama in italiano. E voi, invece, siete contenti di questo ritorno? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.