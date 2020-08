Gintama: l'autore si prepara a salutare definitivamente l'anime con un'illustrazione

Gintama è uno dei titoli di stampo comico più imponenti del panorama shonen, al punto tale da protrarsi in avanti per centinaia di capitoli. Hideaki Sorachi, infatti, è riuscito ad accompagnare ai toni esilaranti dell'opera una storia affascinante in grado di conquistare migliaia di lettori in tutto il mondo.

Come aveva preannunciato il teaser trailer di Gintama: The Final Movie qualche giorno fa, ironizzando tra l'altro sui tempi d'attesa dilatati a causa del Covid-19, le avventure di Gintoki si apprestano a concludersi davvero anche in forma animata attraverso un lungometraggio che andrà a coprire gli ultimi avvenimenti del manga. Ad ogni modo, la pellicola non sarà l'ultimo progetto televisivo del franchise, poiché nei prossimi mesi è previsto un net anime che si ricollegherà direttamente al film. Vi ricordiamo, a tal proposito, che Gintama: The Final Movie debutterà salvo imprevisti l'8 gennaio 2021.

Nelle scorse ore, inoltre, Hideaki Sorachi ha colto la palla al balzo per prepararsi ai saluti attraverso una splendida illustrazione originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae alcuni dei personaggi principali dell'opera in atteggiamenti festivi. Non ci resta che attendere ancora qualche mese prima del debutto del film, ma vi suggeriamo di allietare i tempi dell'attesa con questo straordinario cosplay di Gintoki curato da Yosuke.

E voi, invece, avete seguito l'anime di Gintama fino ad ora, siete pronti alla conclusione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.