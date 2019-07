Gintama: un bellissimo poster anticipa l'uscita del Volume finale

Come anticipatovi diversi mesi fa, il manga di Gintama si concluderà con il Volume 77, l'ultimo tankobon comprensivo dei capitoli dal 696 al 704. Oggi, a sorpresa, è stato diffuso dal profilo Twitter @Spytrue un bellissimo poster anticipatorio, disponibile alla visione in calce all'articolo.

Per chi non lo sapesse, il manga di Hideaki Sorachi ha terminato la sua corsa il mese scorso, dopo il passaggio da Weakly Shonen Jump al magazine di Shueisha Shonen Jump GIGA. Il fumetto ha iniziato la serializzazione nel lontano 2003 in Giappone, ed è diventato in poco più di due anni una delle opere più apprezzate dai fan dei classici manga shonen.

Per quanto riguarda le raccolte, la conclusione di Gintama fu annunciata per la prima volta nel maggio del 2018, poco prima della pubblicazione del Volume 73. Secondo quanto svelato dall'autore, il Volume 77 avrebbe dovuto essere l'ultimo, e sarebbe uscito con tutta probabilità durante l'estate di quest'anno.

Durante il mese di giugno, a riprova di quanto affermato, fu leakata la copertina del Volume 77 di Gintama. In basso comunque, potete osservare il poster che ne anticipa l'uscita ufficiale, attesa per il prossimo 2 agosto.

