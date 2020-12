Gintama: combattimenti, battute e storyboard nel nuovo trailer di The Final Movie

È passato più di un anno dalla conclusione del manga di Gintama, e a rendere ancora più importante la fine dell'opera creata da Hideaki Sorachi ci sarà The Final Movie, pellicola che adatterà l'ultimo arco narrativo della controparte cartacea, contenendo comunque qualche aggiunta ed elementi inediti, che si è mostrata in un nuovo trailer.

A distanza di un mese dall'uscita nelle sale giapponesi, Warner Bros. Japan ha diffuso il trailer che potete trovare in cima alla pagina, molto più denso e ricco di contenuti rispetto alle immagini e alle sequenze mostrate in precedenza. Come è possibile vedere, le battute finali della serie non coinvolgeranno solo il protagonista Gintoki, ma sembra che verrà dato spazio ad ogni personaggio considerato rilevante in qualche modo nel corso della storia.

Per quanto ancora non si sappia molto sulle modifiche introdotte rispetto alla conclusione originale, dallo stesso trailer e poster pubblicati nelle scorse settimane, si possono vedere nuovi design anche del trio di protagonisti, Gintoki, Shinpachi e Kagura. Mantenendo il tono leggero e simpatico che caratterizza il lavoro di Sorachi, nel trailer vengono anche mostrate delle bozze e qualche storyboard.

Ricordiamo che The Final Movie verrà adattato in un romanzo, e che sono stati rivelati i titoli e le date d'uscita degli episodi speciali.