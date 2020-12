Gintama: confermati titolo e date di pubblicazione dei nuovi episodi speciali

L'account Twitter ufficiale dell'anime Gintama, tratto dall'omonimo manga, ha diffuso nuove informazioni riguardanti alcuni nuovi episodi speciali. Entriamo più nel dettaglio.

La serie, scritta da Hideaki Sorachi, è giunta al termine nel Giugno del 2019 dopo 16 anni di pubblicazione tra le pagine di Shonen Jump. L'ultima trasposizione animata si è invece conclusa nel 2018 ed attualmente si attende un film, la cui uscita è prevista per l'8 Gennaio 2021, denominato Gintama: The Final Movie di cui abbiamo potuto osservare un trailer. Nel frattempo veniamo a sapere che i progetti legati all'anime non si concluderanno col suddetto lungometraggio ma che è prevista la diffusione di un nuovo special di Gintama.

In precedenza lo staff dell'opera aveva reso disponibile una clip nella quale veniva annunciata la data di pubblicazione della nuova puntata, fissata per il 15 Gennaio 2021. Attualmente, tramite Twitter, si viene a sapere che l'evento consisterà in 2 nuovi episodi, il secondo dei quali sarà disponibile a partire dal 20 Gennaio.

Nel Tweet riportato al termine di questa news scopriamo la locandina che mostra i protagonisti dell'Agenzia Tuttofare, Gintoki, Kaguya e Shinpaci; e della Shinsengumi, Isao, Toushirou e Sougo. Davanti ai sei, sospesi nello spazio, possiamo individuare anche il nuovo titolo: Gintama: The Semi-Final.

Siete contenti per questo annuncio? Avete intenzione di guardare questi episodi? Fatecelo sapere nei commenti.