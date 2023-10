Gintama: confermato l'arrivo di nuovi progetti per il franchise fino al 202

Era l’8 dicembre 2003 quando sulle pagine di Weekly Shonen Jump arrivava uno dei migliori manga appartenenti al genere commedia ma con un’anima shonen presente in ogni tavola. Con ben 55 milioni di copie vendute in tutto il mondo Gintama è stata una delle serie più fortunate di Shueisha, e sembra che continuerà a fruttare guadagni fino al 2026.

Il bizzarro immaginario, nato dalla mente di Hideaki Sorachi, del Giappone feudale, o più in generale della Terra, invasa da una razza aliena che ha vietato l’uso delle katane, è infatti destinato ad espandersi con nuovi progetti per altri tre anni. Questo fa parte di un’iniziativa lanciata oggi, 11 ottobre 2023, attraverso un nuovo sito ufficiale dedicato al franchise, creato per i 20 anni del manga e dove gli appassionati delle avventure di Gintoki Sakata potranno essere continuamente aggiornati sulle novità.

L’annuncio è arrivato tramite la condivisione sulle pagine social ufficiali legate al franchise di un’illustrazione che riporta immediatamente all’artwork del primo capitolo del manga, “Chi ha i capelli mossi non per forza è cattivo”. Come nel disegno originale, infatti, Gintoki viene mostrato sopra una vespa mentre si sistema gli occhialetti e si allontana, costringendo Shinpachi a saltare per cercare di raggiungere il protagonista. Sulla destra, invece, a differenza del manga, sono stati ritratti anche la ragazza aliena Kagura e Sadaharu.

La visual ha accompagnato la conferma di nuovi progetti in arrivo nei prossimi mesi, e fino al 2026. Fateci sapere cosa ne pensate di questo annuncio, e dell’illustrazione, nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che su Amazon Prime Video è disponibile l’intero anime di Gintama, e vi lasciamo scoprire quanto incassa l’autore di Gintama dai film della serie.