Gintama: un cosplay di Kagura divertente e simpatica della giapponese Takane

In Giappone, la rivista Weekly Shonen Jump è diventata famosissima nel corso degli anni, specie per Dragon Ball o per i Big Three ONE PIECE, Naruto e Bleach. Ma negli anni 2000 e nella prima metà degli anni '10, c'è stata un'altra serie molto longeva e che faceva da pilastro per la rivista di manga più famosa al mondo: Gintama.

Nato nel 2003 al fianco di Death Note, Gintama è finito nel 2019 dopo parecchi rinvii da parte dell'autore, che non è mai riuscito a rispettare le scadenze che prendeva con la casa editrice della rivista. Alla fine però l'epica e lunghissima storia di Gintoki Sakata e dei suoi amici Yorozuya si è conclusa. Un'avventura divertente che deve la sua popolarità all'alchimia che si è venuta a creare con tutti gli altri personaggi, anche con la giovane Kagura.

La sua è una figura iconica di Gintama: sempre vestita con un abito rosso che ricorda quelli cinesi, ha dei capelli arancioni raccolti e porta con sé un ombrello che usa spesso come arma, sfogando così la sua forza sovrumana. Come tutti gli altri però si dedicherà spesso a espressioni buffe a seconda della situazione. Ecco Kagura di Gintama in un cosplay dove si mette un dito nel naso e sorride, realizzato dalla brava cosplayer nipponica Takane.

Anche per Gintoki c'è stato un cosplay divertente così da celebrare il film della serie.