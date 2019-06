Gintama: Ecco un nuovo capitolo dopo la fine del manga

I fan del manga Gintama, ideato da Hideaki Sorachi, potranno trovare un ulteriore capitolo sul sito ufficiale dell'opera, ma per i fan del samurai e dei suoi amici le buone notizie non sono ancora finite.

Dopo la conclusione di Gintama, l'esilarante fumetto è ora pronto per i celebrativi per la fine delle sue avventure, grazie ad un nuovo capitolo che, in linea con lo spirito originale della serie, infrange la quarta parete facendo commentare l'ultima avventura proprio dai personaggi ideati da Hideaki Sorachi.

Inoltre il 2 agosto verrà pubblicato in Giappone un giornale con i messaggi che verranno twittati dai fan usando l'hashtag #FarewellGintama. Se volete partecipare anche voi al concorso la raccolta dei messaggi andrà avanti fino al 20 luglio, tra tutti verranno scelti i tweet più rappresentativi del fandom, quindi cercate di essere il più originali possibile!

Continuano quindi i festeggiamenti per la fine della serie di Sorachi, iniziati con la pubblicazione del Fanbook di Gintama: nelle 128 pagine del libro troveremo artworks inediti, schede dei personaggi e illustrazioni a colori, nonché lettere e commenti scritti proprio dall'autore dell'opera.

Composto da 77 volumi, il manga segue le vicende del samurai Gintoki Sakata che insieme all'apprendista Shinpachi Shimura e alla giovane aliena Kagura, cerca in ogni modo di raccimolare i soldi per pagare l'affitto mensile, accettando vari lavoretti o con idee di poco successo.