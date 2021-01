Gintama: l'editor del manga ha contato tutte le volte in cui i personaggi dicono 'Hey'

Per lavorare a stretto contatto con Hideaki Sorachi, l'autore di Gintama, anche l'editor del manga non poteva che avere qualche problema con le rotelle. Senza alcun motivo si è cimentato in un impresa tra la follia e il genio: ovvero contare quante volte i personaggi dicono "Hey".

Il manga di Gintama è ormai finito da un pezzo e lo stesso Sorachi ha deciso di ritirarsi dalla carriera di mangaka non appena pubblicato l'ultimo capitolo. Una scelta in realtà giustificabile dato che il sensei ha lavorato senza sosta per 16 anni di serializzazione, rilasciando ben 704 capitoli suddivisi in 77 volumi.

A quanto pare l'editor di Gintama è rimasto con un sacco di tempo libero dopo la fine dell'opera così ha ben pensato di rileggere dall'inizio la storia solo per contare quante volti i personaggi urlano "Hey!", un'espressione molto utilizzata nella cultura anime e manga. Ebbene, in 704 capitoli, i personaggi hanno ripetuto quell'espressione per 1883 volte, in parole povere circa 2 volte e mezzo a capitolo. Come se ciò non bastasse, ha appuntato le tavole con un post-it in modo tale da non perdere il conto. Il personaggio che si è rivolto di più con "Hey!" è stato Shinpachi che ha superato abbondantemente tutti gli altri secondari dell'opera.

E voi, invece, cosa ne pensate del risultato di questo esilarante passatempo dell'editor di Gintama? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.