Gintama: il Fanbook conclusivo sarà composto da più di 400 pagine di materiale

Negli ultimi tempi abbiamo parlato spesso del Fanbook di Gintama, l'attesissima opera legata al manga di Hideaki Sorachi, conclusosi ormai un mese fa con la pubblicazione del Volume 77. Recentemente, fonti certe hanno svelato che l'enciclopedia sarà molto più larga di quanto ipotizzato: ci troviamo infatti di fronte a ben 432 pagine di materiale.

Come potete osservare in calce, i traduttori del sito web Hiwamatanoboru hanno dovuto obbligatoriamente gettare la spugna, visto che una traduzione amatoriale di un'opera così corposa sarebbe impensabile.

Il Fanbook di Gintama comprenderà: una galleria di ben 128 pagine con illustrazioni dedicate ai protagonisti, un impressionante numero di pagine dedicate all'approfondimento di quasi tutti i personaggi della serie (compresi i meno importanti), un'analisi su tutti i problemi incontrati durante il making of del manga e una serie di divertentissimi commenti del mangaka Shorachi.

Secondo quanto descritto, larga parte del materiale sarebbe già reperibile online e l'acquisto sarebbe quindi consigliato solo ai collezionisti. In Giappone l'enciclopedia è già disponibile ad un prezzo speciale di 3240 yen (circa 30 euro).

E voi cosa ne dite? Pensate che ne valga la pena? Attualmente non sono stati rivelati piani per portare questo lavoro anche in Italia, ma vi terremo informati nel caso di ulteriori aggiornamenti!