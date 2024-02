Gintama, il nuovo film anime arriverà quest'anno: tutti i dettagli sull'uscita!

Arrivano delle importanti novità per i fan di Gintama: sotto forma di film, sta per arrivare l'arco del Courtesan of a Nation. Questa pellicola, una compilation di cinque episodi trasmessi durante la terza stagione della serie anime, uscirà a giugno 2024, senza tuttavia una data precisa.

L’annuncio è stato accompagnato dalla trasmissione di Gintama SOUND ULTRA SOUL! '24, uno spettacolo dal vivo che ha visto la partecipazione dei principali doppiatori della serie. Il film comprenderà gli episodi 257-261 della serie originale e si concentrerà sull'arco narrativo che introduce Tokugawa Sada Sada, Rotten Maizu e l'antagonista ricorrente Oboro. Questo arco narrativo rivela il passato di Gintoki e il suo legame con il maestro Shouyou ed è ricordato dai fan per alcuni dei momenti più intensi della serie, come lo scontro tra Gintoki e Oboro.

La trama dell'arco narrativo Courtesan of a Nation, la quarantasettesima saga della serie, segue Gintoki che, incontrando Suzuran, una vecchia fiamma, si imbarca in una missione per aiutarla a trovare un uomo che le assomigli. Questa avventura li conduce in un palazzo fortemente protetto, dove si trovano di fronte a vecchi amici e nemici, rendendo la situazione sempre più intricata.

Sebbene la notizia di un film "recap" possa aver lasciato alcuni fan con l'amaro in bocca, non c'è da temere: Gintama tornerà nel 2025 con nuovi contenuti originali tutti da scoprire, ma non solo! L'esilarante mondo creato dall'autore Hideaki Sorachi è pronto a tornare sotto forma di anime anche per i prossimi anni, poiché Gintama ha nuovi progetti fino al 2026 e questa pellicola è solo l'inizio dell'avventura che il franchise sta per iniziare.