Gintama: l'ultimo film dedicato al franchise verrà adattato in un romanzo

La serie di Gintama saluterà il mondo degli anime nel mese di gennaio 2021, con l'arrivo nelle sale dell'ultima pellicola Gintama: The Final Movie, e di recente la casa editrice Shueisha ha confermato che le avventure conclusive di Sakata Gintoki e compagni verranno adattate all'interno di un romanzo, scritto da Mirei Miyamoto.

Come sappiamo dalle informazioni comunicate nei mesi scorsi, e dalle sequenze mostrare nel frenetico trailer, il lungometraggio si concentrerà sulla parte finale del manga, concluso dopo 77 volumi nel giugno del 2019, ma presenterà anche interessanti aggiunte del tutto assenti dalla controparte cartacea.

Sicuramente parte di questi elementi inediti ci verranno mostrati nello speciale previsto per il 15 gennaio, una settimana dopo la data d'uscita del film, realizzato per celebrare il finale definitivo della serie creata da Hideaki Sorachi. Il libro, dalla lunghezza di 256 pagine, sarà pubblicato dalla casa editrice Jump j Books ad un costo di circa 6 euro, non contando le tasse, e al suo interno saranno presenti due locandine commemorative di The Final Movie, oltre ad uno speciale segnalibro trasparente. In calce alla notizia potete trovare l'immagine della copertina del romanzo.

Ricordiamo che l'autore ha detto addio alla serie con un'illustrazione, e vi lasciamo alla locandina promozionale del film con tutti i protagonisti.