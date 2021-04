Gintama: Gintoki diventa reale nel fedelissimo cosplay di tsun_kakeru

Gintama è una delle poche opere che è riuscita a godere di una longeva serializzazione e di un lungo adattamento anime. Hideaki Sorachi, infatti, è riuscito a unire con maestria il tema della commedia con l'azione realizzando un prodotto straordinario che ha conquistato centinaia di migliaia di lettori in tutto il mondo.

A riprova della popolarità del franchise, l'ultimo film di Gintama ha incassato al botteghino ben 16 milioni di euro, un record per la serie, in piccolissima parte merito anche del geniale omaggio a Dragon Ball Z nei primi 90 secondi del lungometraggio. Ancora oggi, a distanza di qualche anno dalla fine del manga, l'opera continua a riservare piacevoli sorprese come la recente dichiarazione del redattore-capo di Weekly Shonen Jump, Kohei Onishi, che ha finalmente svelato la vera età di Gintoki.

A tal proposito, in onore al legame che unisce i fan al gioiellino di Hideaki Sorachi, il talentuoso cosplayer tsun_kakeru ha realizzato uno splendido cosplay del protagonista della storia, Gintoki. La sua incredibile interpretazione personale, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole successo da parte degli appassionati con oltre 6mila manifestazioni di apprezzamento, merito soprattutto delle resa dell'interpretazione molto coerente con il design del personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di tsun_kakeru, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.