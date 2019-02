Gintama: Gintoki sta finalmente per mangiare un Frutto del Diavolo?

Gintama di Hideaki Sorachi è un manga famosissimo per la comicità in cui i personaggi spesso rompono la quarta parete o si lanciano in imitazioni di altri manga ugualmente popolari. Alcuni esempi arrivano dagli ultimi capitoli, dove il mangaka si è divertito a fare il verso a Dragon Ball, ma il manga non è l'unico media dove ci sono le citazioni.

Una delle scene del primo film live action di Gintama è diventata virale nelle ultime ore a causa di una citazione che ha occupato diverse scene del lungometraggio. Come potete vedere dal video in calce, che estrae proprio quei minuti, il riferimento è a ONE PIECE, il popolarissimo manga di Weekly Shonen Jump, stessa rivista su cui è stato serializzato Gintama per gli scorsi 15 anni.

Nel film, Gintoki e Gengai stanno parlando di un Frutto del Diavolo. Gengai dice a Gintoki di mangiarlo, cosicché possa diventare di gomma, ma il protagonista rifiuta dicendo di non avere l'intenzione di diventare il Re dei Pirati. Gengai, per provare a convincerlo, dona a Gintoki un cappello di paglia identico a quello di Rufy, dicendo "Gomu Gomu no Gintoki", richiamando gli attacchi di gomma del pirata.

Proprio quando Gintoki stava per mordere il cosiddetto Frutto del Diavolo, Gengai scoppia in una risata e ammette che è solo un falso, prendendo in giro Gintoki per leggere troppo Shonen Jump. Questa è solo una delle tante prese in giro che si svolgono nel franchise, il cui manga giungerà al termine nei prossimi mesi.