Gintama: Hideaki Sorachi festeggia la fine... facendosi lanciare in aria

Così come furono le conclusioni di Naruto e Bleach in epoche recenti, anche quella di Gintama, sopraggiunta solo qualche settimana fa, è epocale. La storia ideata e portata avanti da Hideaki Sorachi per oltre quindici anni ha raggiunto livelli di popolarità incredibili, raccogliendo intorno a sé tantissimi fan che ancora lo acclamano.

L'incredibile carriera di Hideaki Sorachi, principalmente svoltasi con Gintama e contornata da tanti capitoli autoconclusivi pubblicati in diversi periodi e su diverse riviste, è giunta al termine. L'autore ne ha dato l'annuncio sul volume 77, lasciando naturalmente dispiaciuti gli appassionati. Tuttavia, il mangaka ha deciso comunque di festeggiare gli incredibili traguardi raggiunti radunando intorno a sé alcuni dei collaboratori che lo hanno accompagnato nel corso degli anni.

In particolare, in rete, sul canale Twitter di Weekly Shonen Jump, è stato pubblicato un video che ritrae l'autore di Gintama attorniato da tutti gli editor della redazione con cui ha sviluppato le storie del suo manga nel corso degli scorsi quindici anni. Sorachi è al centro, rigorosamente pixellato, tecnica che ha usato spesso nel manga per nascondere dettagli scabrosi e osceni ma anche per creare scene comiche. L'autore viene poi lanciato in alto dai collaboratori, mentre il video si conclude pubblicizzando il volume 77 di Gintama e il fanbook, entrambi messi in vendita da ieri 2 agosto nelle librerie e fumetterie giapponesi.

Si conclude un'altra epoca, ormai dei manga di Weekly Shonen Jump di vecchio corso rimangono solo ONE PIECE e Hunter x Hunter.