Gintama: il manga si conclude e i fan lo salutano sui social

A lungo rimandata, ma forse non molto attesa dagli appassionati, la fine di Gintama è sopraggiunta nei giorni scorsi. Il manga di Hideaki Sorachi ha avuto negli ultimi mesi un'esperienza di pubblicazione travagliata tra riviste come Jump GIGA e applicazioni ad hoc. Ma alla fine, il 20 giugno è arrivato l'ultimo attesissimo capitolo della saga.

Stavolta non ci sarà nessun finale troll, nessun rinvio o qualunque altra cosa possa mettersi tra Sorachi e il riposo che spetta al mangaka. Dopo quindici anni di serializzazione, Gintama si è concluso e i fan hanno deciso di tributare alcuni tweet alla serie. Come potete vedere in calce, in molti sono naturalmente in lacrime per la conclusione della storia di Gintoki Sakata e del suo gruppo di Yorozuya, mentre altri stanno ancora tentando di capire se è una vera conclusione oppure l'ennesima presa in giro del mangaka gorillone.

Spicca tra le immagini quella in cui il protagonista di Gintama saluta Rufy di ONE PIECE e raggiunge altre serie storiche degli ultimi anni come Naruto, Bleach, Toriko, Assassination Classroom e Kuroko's Basket. Ora Sorachi potrà dedicarsi ai suoi passatempi e mettere da parte il pennino e i manoscritti per un po'. A voi è piaciuto il finale che il mangaka ha pensato per Gintama? Intanto, in rete è trapelata la copertina del volume 77, quello finale.