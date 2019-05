Gintama: nuovi aggiornamenti sui capitoli finali del manga

Gintama di Hideaki Sorachi è stato più volte vicino alla conclusione, ma senza mai raggiungerla. Il gorilla, nome affettuoso dato dai fan al mangaka Sorachi, ha più volte preso in giro bonariamente i lettori anticipando una fine che di fatti non c'è stata, ma ora sembra che la serie manga sia davvero alle battute finali.

Dopo i tre capitoli pubblicati sulla rivista Jump GIGA, Gintama ha lasciato nuovamente in sospeso la fine della storia. La Shueisha ha creato poi appositamente una nuova applicazione dove pubblicare i capitoli rimanenti del manga di Sorachi e a inizio mese vi avevamo rivelato dei nuovi dettagli sulla serializzazione.

A quanto pare, le 100 pagine menzionate precedentemente non erano relative esclusivamente al capitolo 702, aggiunto nella giornata di ieri sull'applicazione, ma sulle pagine totali che saranno pubblicate nel prossimo periodo. Supponendo che il manga tenga lo stesso numero di pagine settimanali, quindi, potremmo aspettarci almeno cinque capitoli da circa 20 pagine l'uno.

Non si sa ancora se Gintama si concluderà effettivamente in queste 100 pagine, che andrebbero anche a riempire il volume 74 in programma per agosto, ma l'account ufficiale di Weekly Shonen Jump ha menzionato come la storia si stia avviando verso il "vero" finale. Dopo 15 anni di pubblicazione, Gintama potrebbe essere veramente arrivato al termine.