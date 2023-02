Gintama, ci siamo! I primi 99 episodi approdano su Amazon Prime Video

Anche se non si sente parlare spesso di Gintama, l'epopea di Hideaki Sorachi, in realtà conclusa da ormai diversi anni sul fronte cartaceo, continua ancora oggi a far divertire migliaia di fan in tutto il mondo. E finalmente è arrivato anche il momento per noi di recuperare l'epica serie.

Un paio di settimane fa, infatti, Dynit aveva annunciato l'imminente arrivo di Gintama su Prime Video, un attesissimo debutto che finalmente si compie nella giornata odierna come confermato dallo stesso distributore appena qualche ora fa tramite un post sui propri canali social.

Ad ogni modo, attualmente sono stati inseriti sul database del servizio streaming di Amazon 99 episodi complessivi e il film intitolato 'Capitolo di Benizakura'. Ricordiamo anche l'editore ha aggiunto che gli episodi che non erano stati ancora doppiati saranno recuperati con un nuovo cast. Anche se l'anime di Gintama è alle battute finali, la storia di Gintoki si appresta così a cominciare nel Bel Paese dopo la grande richiesta della community nel corso degli anni.

