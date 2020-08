Gintama The Final Movie: arriva il teaser trailer per la fine dello storico anime

Dopo il termine del manga di Hideaki Sorachi, si è parlato molto di nuovi progetti anime per Gintama previsti per il 2021. Con poca parte della storia di Gintoki Sakata da coprire ancora, si poteva già pensare a un unico lungometraggio finale. Le conferme sono arrivate ieri e hanno annunciato il progetto conclusivo, il Gintama The Final.

Ieri è stata la giornata dei leak, con il sito ufficiale che aveva nascosto la locandina di Gintama The Final con tanto di data di uscita. Oggi invece è arrivato l'annuncio in pompa magna con tanto di teaser trailer e dettagli sulla prossima pellicola sul samurai dai capelli d'argento. Warner Bros Japan ha infatti caricato il teaser trailer di Gintama The Final su Youtube, come potete vedere anche in alto.

Il film di Gintama arriverà nelle sale giapponesi l'8 gennaio 2021 e nel video in alto abbiamo alcune battute dei tre protagonisti. Gintoki si lamenta che non ha potuto lavorare a causa del Coronavirus, ma Kagura commenta che tanto non avrebbe lavorato lo stesso. Tra una battuta e l'altra, il teaser trailer svela il logo di Gintama the Final e annuncia che stavolta è il "finale di Gintama, e per davvero".

Non sarà l'unico progetto animato sul franchise, dato che tra qualche mese arriverà un net anime che si ricollegherà al film ed esclusivo per il Giappone. Dopo anni di lavoro anche Gintama giunge alla fine, vi godrete quest'ultima avventura di Gintoki e degli altri Yorozuya che per anni ci hanno divertito?