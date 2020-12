Gintama: The Final Movie, nei cinema verrà distribuita una cartolina di Demon Slayer

Il film dal titolo Gintama: The Final Movie porterà alla conclusione la trasposizione animata dello storico manga di Hideaki Sorachi. I cinema aderenti, per l'occasione, distribuiranno a coloro che acquisteranno il biglietto una speciale illustrazione dell'autore.

La famosa serie comica, pubblicata tra le pagine di Shonen Jump, è terminata nel 2019 contando 77 volumi e l'adattamento animato si appresta anch'esso a donare un epilogo alle vicende di Gintoki e dell'Agenzia Tuttofare. Dopo numerose trasposizioni la storia giungerà ad una conclusione, basata su quella del manga, con il nuovo film che verrà reso disponibile, nelle sale giapponesi, a partire dall'8 Gennaio 2021. Recentemente è stato diffuso un trailer per Gintama: The Final Movie ed inoltre sono stati annunciati due episodi speciali, dal titolo Gintama: The Semi-Final, con una trama legata a quella della pellicola e con pubblicazione prevista per il 15 Gennaio.

In occasione dell'imminente proiezione, i cinema aderenti, in collaborazione con Hideaki Sorachi, ogni settimana doneranno al pubblico presente in sala diversi omaggi, il primo dei quali sarà dedicato al manga Demon Slayer. Per i primi sette giorni a seguito della pubblicazione del film verrà infatti distribuita una cartolina illustrata dall'autore di Gintama rappresentante Tanjiro e gli Hashira, protagonisti del famoso manga di Koyoharu Gotouge.

Attualmente non si è ancora a conoscenza di ulteriori dettagli riguardanti i bonus che verranno distribuiti agli spettatori nelle settimane successive ma sicuramente contribuiranno ad aumentare l'affluenza nelle sale di svariati fan.