Gintama: The Final Movie, il curioso cameo segreto di Hideaki Sorachi

Arrivato da poco nei cinema giapponesi, Gintama: The Final Movie ha adattato i momenti finali della serie originale sfruttando del materiale creato appositamente per la pellicola. Come rivelato dall'account Twitter ufficiale del franchise, una di queste scene inedite ha potuto beneficiare della presenza di Hideaki Sorachi.

Nell'esilarante video condiviso sul social media è stato rivelato che il creatore di Gintama è stato protagonista di un cameo segreto. Sorachi non è nuovo a eventi del genere, visto che era già apparso anche nella serie animata. Tuttavia, anche questa volta il mangaka si è "spacciato" per la sua controfigura, un simpatico gorilla.

Inoltre, l'account Twitter ha condiviso una speciale illustrazione concepita da Hideaki Sorachi, che ha anche contribuito all'animazione della pellicola, per pubblicizzare Gintama: The Final Movie e il suo cameo. Il creatore dell'opera, infatti, ha realizzato un "autoritratto" da distribuire a tutti i fan che si recano nelle sale giapponesi a guardare la pellicola.

Sebbene al momento non ci sia ancora alcuna conferma per un eventuale uscita fuori dai confini nipponici, Gintama: The Final Movie si sta confermando come una pellicola di successo. Vi piacerebbe vederla un giorno anche in Italia? Gintama: The Final Movie ha incassato un miliardo di yen e ha portato il pubblico femminile in sala. L'editor del manga di Gintama ha contato tutte le volte in cui i protagonisti dicono "Hey".