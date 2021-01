Gintama: The Final Movie ferma Demon Slayer, debutto al 1° posto al box office giapponese

Con 384.220 biglietti venduti e 531.350.320 yen incassati in appena quattro giorni (circa 4,2 milioni di euro), Gintama: The Final Movie ha interrotto il dominio al botteghino giapponese di Demon Slayer: Infinity Train, che regnava ormai incontrastato in prima posizione da più di tre mesi.

Il film di Demon Slayer in realtà ha incassato di più nell'arco della settimana, passando dai 34,64 miliardi della settimana scorsa al nuovo totale di 35,7 miliardi di yen, ma ha venduto meno biglietti e incassato meno nel weekend. Oltretutto, gran parte dell'incremento di incassi è dovuto alla trasmissione nelle sale 4D e IMAX, dove i biglietti hanno un costo leggermente più elevato.

Mentre Demon Slayer pensa a superare per la seconda volta La città incantata e diventare il film giapponese più visto al mondo, Bandai Namco Pictures festeggia il primo posto al box office, con un incasso pari alla metà del totale ricevuto dal film del 2010. Si tratta di una notizia estremamente positiva per lo studio e per la serie, che a quanto pare è ancora tanto apprezzata in oriente come in occidente.

Tra gli altri, New Interpretation Records of the Three Kingdoms, il film di Yuichi Fukuda basato sul romanzo dei Tre Regni, ha conquistato il gradino più basso del podio, mentre il sorprendente Poupelle of Chimney Town ha conquistato la quarta posizione. Chiude la Top 5 Pokémon: Coco, mentre seguono a ruota il live action di The Promised Neverland, Stand by Me Doraemon 2 e la prima parte di Sailor Moon Eternal.