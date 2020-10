Gintama: The Final Movie, la nuova locandina promozionale presenta tutti protagonisti

Atteso per l'inizio dell'anno nuovo, Gintama: The Final Movie torna a far parlare di sé grazie a uno spettacolare poster promozionale pubblicato dallo studio di produzione. La locandina presenta al pubblico tutti i personaggi presenti nella pellicola.

Gintama: The Final Movie arriverà nelle sale cinematografiche giapponesi il prossimo 8 gennaio e in vista di quell'occasione, lo studio Sunrise, casa che si è occupata anche della serie animata, ha condiviso con il pubblico una nuova spettacolare locandina. Il poster promozionale, condiviso su Twitter dall'utente @AnimeTherapy, presenta tutti i protagonisti dell'opera scritta e illustrata da Hideaki Sorachi, oltre che confermare nuovamente la data di uscita giapponese. Nonostante al momento non ci siano notizie ufficiali a riguardo, la pellicola dovrebbe arrivare anche in Italia.

Gintama è un'irriverente manga ambientato a metà tra il periodo Edo giapponese e quello moderno. Protagonista dell'opera è Gintoki Sakata, eccentrico samurai in cerca di lavoro per pagare l'affitto. L'ultimo capitolo del manga è atteso per il mese di giugno, mentre l'anime è già arrivato alla conclusione.

Gintama: The Final Movie sarà una trasposizione delle parti finali dell'anime con l'aggiunta di alcune scene del tutto inedite create appositamente per il lungometraggio. A quanto pare, questa pellicola sarà l'ultima dedicata al mondo di Gintama. In attesa di questo straordinario arrivo, gli appassionati possono ammirare in anteprima il teaser trailer di Gintama: The Final Movie.