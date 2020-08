Gintama: The Final Movie: il nuovo film ha una data d'uscita, sarà l'ultimo?

In uno dei periodi più difficili della rivista Weekly Shonen Jump, non poteva fare che bene l'ultimo leak inerente al nuovo progetto cinematografico di Gintama. L'opera di Hideaki Sorachi ha lasciato un segno indelebile tra le pagine del magazine e nel cuore dei fan, in quanto bandiera di una generazione straordinaria.

La scorsa generazione di Jump è stata caratterizzata dalla coesistenza di alcune delle migliori opere mai apparse su una stessa rivista settimanalmente. Al suo interno, un posto di rilievo lo ha sempre ottenuto uno dei baluardi della comicità su carta, ovvero Gintama. L'esilarante manga di Sorachi ha goduto nel corso del tempo di numerose stagioni animate e di altrettanti adattamenti, alcuni dei quali persino in live action. Ad ogni modo, anche la controparte televisiva è prima o poi destinata a raggiungere l'ambita meta, ma non è detto che possa avvenire nel prossimo futuro.

Nelle scorse ore, infatti, un leak ha preannunciato il titolo del nuovo lungometraggio annunciato lo scorso dicembre che, per l'occasione, si chiamerà "Gintama: The Final Movie". La locandina, che potete ammirare in calce alla notizia, è accompagnata inoltre dalla data di distribuzione del film nelle sale nipponiche, ovvero l'8 gennaio 2021. Nonostante il titolo sembri non lasciare alcuna speranza per ulteriori progetti animati, in quanto dovrebbe coprire gli ultimi avvenimenti del manga, lo staff non ha rilasciato alcuna informazione sulla pellicola che potrebbe altresì contenere eventi inediti e originali.

E voi, invece, non vedete l'ora di scoprire il nuovo film di Gintama? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.