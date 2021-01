Gintama: The Final Movie porta il pubblico femminile in sala, incassato un miliardo di yen

Gintama: The Final Movie, il nuovo film anime tratto dalla serie manga di Hideaki Sorachi, ha incassato oltre un miliardo di yen (circa 8 milioni di euro) dopo sedici giorni nelle sale giapponesi, segnando un record per il franchise. Secondo le stime, il 60% del pubblico in sala è di sesso femminile, con un'età media compresa tra i 20 e i 30 anni.

Il film di Gintama ha debuttato in Giappone lo scorso 8 gennaio, detronizzando Demon Slayer: Infinity Train nel corso del suo primo weekend e interrompendone una corsa durata tre mesi. La pellicola di Ufotable ha ripreso il primo posto in classifica tre giorni dopo, ma Gintama ha comunque registrato un incasso importante con oltre 500 milioni di yen ottenuti in tre giorni.

Nonostante il calo registrato nel corso della seconda settimana, il film è comunque riuscito a tenere un buon ritmo infrangendo il muro del miliardo di yen. Si tratta di un traguardo estremamente importante per il franchise e per l'autore stesso, che ha finalmente visto coronare l'impegno di tutta una vita.

Al momento il box office giapponese vede il film di Demon Slayer in cima, con Gintama al secondo posto e Poupelle of Chimney Town in stato di grazia, con quattro posizioni scalate nel corso dell'ultimo weekend. Anche se Gintama: The Final Movie dovesse perdere la seconda posizione, è possibile che nel lungo periodo possa infrangere il muro degli 1,5 miliardi di yen incassati, in maniera simile a quanto fatto da Violet Evergarden.