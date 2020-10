Gintama: The Final Movie, un trailer ci mostra le ultime avventure del cast

Dopo aver visto l'ultimo poster dedicato a Gintama: The Final Movie, i numerosi fan dell'opera saranno felici di sapere che lo studio di animazione ha condiviso un nuovo trailer incentrato sul lungometraggio conclusivo.

Trovate il video, condiviso su YouTube dall'account ufficiale di Warner Bros. Giappone, in calce alla notizia, nonostante sia completamente in giapponese e senza sottotitoli, sono numerosi gli appassionati dell'opera di Hideaki Sorachi che hanno deciso di commentarlo, facendo notare tutto l'entusiasmo dei fan nei confronti di questo nuovo finale delle avventure di Gintoki Sakata e degli altri protagonisti della serie.

Come sapete infatti il manga dell'autore giapponese si è concluso lo scorso 20 luglio del 2019, dopo oltre 70 volumi pubblicati, nonostante questo l'autore ha deciso di creare una nuova conclusione, che sarà presente alla fine del lungometraggio. Nei trenta secondi del video è anche possibile ascoltare il nuovo tema composto dalla band "SPYAIR", che per l'occasione ha registrato la canzone intitolata Wadachi. Il film sarà proiettato nelle sale giapponesi a partire dal prossimo 8 gennaio, per ora comunque non è ancora stato rivelato quando arriverà in Occidente. Vi lasciamo segnalandovi questa nuova illustrazione dal creatore di Gintama, disegnata per promuovere l'uscita del lungometraggio animato su cui è al lavoro lo studio Sunrise.