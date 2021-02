Gintama: The Final, i primi 90 secondi del film sono una parodia di Dragon Ball Z!

Warner Bros. Japan ha pubblicato sui social i primi novanta secondi di Gintama: The Final, il film conclusivo dell'opera di Hideaki Sorachi arrivato nelle sale lo scorso gennaio. Come potete vedere qui sopra, l'intro della pellicola mette in scena un'esilarante parodia di Dragon Ball, in cui i protagonisti si fanno chiamare "Guerrieri Z".

Hideaki Sorachi si è sempre definito un fan dell'opera di Akira Toriyama, citata più volte dai personaggi del suo fumetto. Nel 2019 Toriyama rivelò che la propria figlia era fissata con Gintama, e che in un'occasione aveva persino accusato Dragon Ball di esserne la brutta copia. I due autori sono molto amici, e vedere un omaggio del genere non può che far piacere ai fan di entrambe le opere.

Gintama: The Final ha debuttato al primo posto al box office giapponese, interrompendo il dominio assoluto di Demon Slayer: Infinity Train, superato per la prima volta dopo dodici settimane in vetta. La pellicola ha incassato oltre un miliardo di yen in circa due settimane, rivelandosi un successo, e secondo le stime è stato visto principalmente dal pubblico femminile di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Gintama: The Final è nella vostra lista degli anime da recuperare?