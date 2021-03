Gintama: The Final è da record, gli incassi superano i 16 milioni di dollari

Gintama: The Final, il nuovo film animato tratto dal manga di Hideaki Sorachi, ha venduto 1,25 milioni di biglietti generando un incasso record per il franchise: oltre 1,74 miliardi di yen, ovvero circa 16 milioni di euro. Per festeggiare questo importante traguardo, è stata realizzata un'esclusiva illustrazione.

Approdato nelle sale cinematografiche giapponesi l'8 gennaio, con ben 1,25 milioni di ticket venduti, l'equivalente di 16 milioni di euro, Gintama: The Final ha portato a termine l'incredibile epopea record di Demon Slayer: Infinity Train, in cima ai botteghini per ben 12 fine settimana consecutivi.

Per celebrare l'incredibile successo della pellicola, uscita peraltro in un momento di grave crisi sanitaria, il character designer e direttore dell'animazione Shinji Takeuchi ha realizzato una fantastica illustrazione che ritrae un sorridente Gintoki.

Gli eventi di Gintama: The Final sono basati sugli avvenimenti finali del manga, combinati con elementi inediti creati appositamente per la pellicola. Questa produzione ha ispirato uno speciale intitolato Gintama: The Semi-Final, un prequel di due episodi del film.

Al momento non è ancora stato rivelato se la pellicola raggiungerà il territorio europeo e statunitense, ma dato il successo riscontrato in Giappone pare indubbio che ciò accadrà presto. I primi 90 secondi di Gintama: The Final sono una parodia di Dragon Ball Z. L'ultimo trailer di Gintama: The Final contiene molti spoiler, occhio!