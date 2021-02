Gintama: The Final, l'ultimo trailer del film contiene molti spoiler

Gintama ha recentemente pubblicato un nuovo promo dell’ultimo film, Gintama: The Final, e contiene diversi interessanti spoiler. L’ultimo film di Gintama ha avito la sua premier ufficiale nelle sale giapponesi.

Il cast ha iniziato a rivelare dei dettagli e i fan possono finalmente iniziare ad immergersi ancora una volta in questo universo, grazie al trailer che al momento è quello che contiene più spoiler.

Warner Bros. Japan ha condiviso alcune clip di Gintama: The Final che mostrano il gruppo Yorozuya mentre si riprendono da una battaglia e tornano alla vita di tutti i giorni. Il film adatterà materiale dal manga originale di Hideaki Sorachi, unendo materiale esclusivo del film.

Sfortunatamente, non è stata ancora confermata un’uscita italiana di Gintama: The Final. Più ci avviciniamo all’uscite nelle sale cinematografiche giapponesi, più dettagli vengono rilevati e diventano disponibili per il pubblico, ad esempio che Sorachi farà un cameo all’interno del film.

Gintama: The Final è stato un grande evento in Giappone, ma i fan fuori dal Giappone stanno ancora aspettando di guardare il film con i loro occhi. Questa clip almeno ci fa avere uno sneak week dello stile di animazione e anche di come si concluderà la longeva serie di Sorachi. Dopo anni, ci è stata anche rivelata l'età di Gintoki!