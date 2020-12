Gintama: The Semi-Final, il nuovo trailer offre un assaggio della theme song

Gintama otterrà presto un nuovo film d'animazione intitolato The Final Movie, ad esso legato sono stati annunciati due speciali dal nome The Semi-Final. Andiamo a vedere il nuovo trailer diffuso ed ad ascoltare il tema principale.

Il nuovo film tratto dall'opera di Hideaki Sorachi verrà distribuito nelle sale giapponesi a partire dall'8 Gennaio 2021 e presenterà elementi tratti dal finale dell'opera insieme a nuovi avvenimenti originali. Ad esso legati sono stati recentemente annunciati due speciali di Gintama di cui vengono anche confermate le date di pubblicazione.

Attualmente è stato diffuso un trailer, visibile in copertina alla news, che mostra un anteprima di alcuni dei bizzarri avvenimenti che verranno mostrati nei nuovi episodi prequel dell'imminente film. Inoltre in esso è possibile ascoltare il nuovo tema principale intitolato "Wadachi" del gruppo SPYAIR, i quali già in passato suonarono la opening "Wanna Be..." per la serie del 2018 e che verrà riutilizzata proprio come sigla d'apertura della pellicola.

Il manga originale edito su Shonen Jump, e portato in Italia da Star Comics, terminò in patria nel 2019 contando 77 volumi. Negli anni diede origine a numerose stagioni animate le quali, con questi ultimi prodotti, riceveranno anch'esse una conclusione.

Cosa ne pensate di questo video? Siete in attesa di questi episodi e del film? Vi ricordo inoltre che è disponibile un nuovo trailer per Gintama: The Final Movie.