Gintama torna nel 2025: le novità sul nuovo anime

La seconda giornata del Jump Festa 2024 si è aperta con una grande, e gradita, sorpresa: la conferma della data d’uscita del nuovo progetto anime dedicato all’universo di Gintama. Le prime informazioni erano state diffuse con l’apertura del sito ufficiale per i 20 anni della serie, e ora sono arrivati i primi dettagli concreti.

Confermando di voler ampliare il divertente universo narrativo di Gintama fino al 2026, gli autori della serie e degli adattamenti animati hanno finalmente presentato il primo vero anime di questo nuovo percorso, e si tratta dello spin-off incentrato su Ginpachi Sensei di cui a marzo del 2023 era stato mostrato un breve e simpatico trailer. L’annuncio è arrivato durante il panel della serie al quale hanno partecipato gli storici doppiatori dell’anime originale, di cui trovate una foto in fondo alla notizia, e anche la mascotte Elizabeth.

Purtroppo non è stato mostrato alcun materiale promozionale in anteprima, né un breve teaser, né una visual, ma è stato comunicato il periodo d’uscita indicativo del progetto inedito. L’anime spin-off di Ginpachi Sensei, dal titolo 3rd Year Z Group Ginpachi Sensei, arriverà nel corso del 2025. Per il resto del panel i doppiatori si sono divertiti a sostenere un quiz sulla serie di Gintama, coinvolgendo anche il pubblico, per poi lasciare spazio ad un altro importante annuncio.

A partire dalla stagione invernale del 2024 verrà infatti aperta al pubblico una mostra nell’Ikebukuro Sunshine City di Tokyo, intitolata Hatachi no Gathering, per celebrare i 20 anni di Gintama. Ricordiamo infine che se volete recuperare o rivedere la serie, i primi 99 episodi di Gintama sono disponibili su Amazon Prime Video.