Gintama, torna il manga sulla rivista Jump GIGA di dicembre

Gintama è diventato un manga iconico tra i fan, specie per la capacità del sensei Hideaki Sorachi, che si ritrae sempre come un gorilla, di prendere in giro i fan. L'atteso finale della serie però non è andato secondo i suoi piani e lasciò, a settembre, i lettori spiazzati.

Secondo i piani originali dell'autore, Gintama era stato previsto in conlusione per settembre ma, a causa della scarsa pianificazione del mangaka, sono stati necessari alcuni capitoli aggiuntivi per concludere degnamente la storia. Ora la pubblicazione riprende sulla rivista Jump GIGA, costola della famosissima rivista nipponica Weekly Shonen Jump. Oggi 28 dicembre è in uscita il Jump GIGA Winter Edition #01 e proprio in copertina, che potete vedere in calce, è presente Gintoki.

La rivista dedica spesso spin-off e capitoli speciali aggiuntivi alle serie pubblicate su Weekly Shonen Jump, pertanto nello stesso numero possiamo trovare storie e poster legati a We Never Learn, Jujutsu Kaisen, Act-Age e Shishunki Renaissance David-kun.

Gintama tornerà a gennaio con il 76° volume, mentre il 77° dovrebbe essere quello conclusivo e contenere i capitoli che saranno pubblicati nelle prossime uscite del Jump GIGA. In Italia, sempre a gennaio, è prevista invece la messa in vendita del 47° volume da Star Comics.