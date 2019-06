Gintama, trapela in rete la cover dell'ultimo volume del manga!

L'ora conclusiva per Gintama è già scoccata, con la pubblicazione dell'ultimo capitolo del manga che, dopo tanti ritardi, ha finalmente concluso un'incredibile e divertentissima storia. Per questo motivo, i fan più accaniti, stanno aspettando con ansia la pubblicazione dell'ultimo tankobon dell'opera.

Proprio così, il manga di Hideaki Sorachi ha trovato la sua naturale conclusione, dopo una serializzazione lunga quasi 16 anni. Eppure, anche nel punto finale, il sensei non si è lasciato scappare il suo marchio di fabbrica, quella ironia e comicità che ha caratterizzato uno dei titoli più simpatici pubblicati su Weekly Shonen Jump, con un post divertente in cui ringrazia i fan per tutto il supporto dimostratogli in tutti questi anni, senza perdersi in convenevoli e citazioni assurde a Sekiro: Shadow Die Twice, gioco per cui l'autore è andato particolarmente in fissa.

In ogni caso, hanno iniziato a trapelare in rete le prime immagini sulla cover a colori dell'ultimo tankobon del manga, che potete ammirare in tutto il suo splendore in fondo a questa notizia. L'illustrazione del sensei è un colpo basso, una ripresa del primo volume con l'aggiunta dei personaggi che lo hanno accompagnato in questa avventura. Non sono mancati, infatti, commenti del tipo:

"Semplice e ricco di significato. Era solo nella copertina del primo numero e, adesso, è circondato dalle persone che ama e che lo amano. Mi sono commosso."

Il semplice messaggio dell'appassionato sintetizza perfettamente la moltitudine di commenti ricevuti, non nascondendo i propri sentimenti dietro un progetto che ha seguito la crescita di molti fan. Diventa doveroso, dunque, lasciarsi andare per il Volume 77 che debutterà in Giappone il 2 agosto, ma potete, tuttavia, nascondere le lacrime con le prime informazioni sul fanbook dell'opera.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione per il tankobon, vi siete commossi anche voi? Vi ricordiamo di farcelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!